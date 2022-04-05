Новосибирск, , 13:01 — REGNUM В Новосибирской области температура воздуха зимой была на несколько градусов выше среднемноголетних значений. При этом в юго-восточных районах осадков выпало больше нормы. Сейчас началось активное таяние снега. что может привести к потоплению прибрежных территорий, дачных участков и частных домов. Об этом сообщили специалисты на пресс-конференции сегодня, 5 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Разрушение ледового покрова началось на неделю раньше. На Новосибирском водохранилище толщина покрытия от 9 до 22 сантиметров меньше нормы, свойственной этому периоду. В апреле ожидается температура воздуха на 1,5-2 градуса выше, при этом количество осадков по прогнозам не будет превышать привычных значений – это благоприятный факт для минимизации последствий прохождения половодья», — рассказал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

При этом отмечается, что во второй декаде апреля в зону подтопления могут попасть 14 населённых пунктов в Искитимском, Кочковском, Карасукском, Колыванском, Маслянинском, Куйбышевском, Тогучинском, Северном, Кыштовском и Новосибирском районах.