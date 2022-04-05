Сеул, , 13:00 — REGNUM Гору, расположенную позади резиденции президентов Южной Кореи, откроют для публики на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Голубого дома.

Голубой дом. Сеул Korea.net

Согласно опубликованным данным, 6 апреля будет открыт участок с южной стороны горы Бугак, который закрыли для публики после проникновения северокорейских спецназовцев в 1968 году.

Представители Голубого дома сообщили, что новый участок соединит ранее закрытую тропу и позволит горожанам в полной мере насладиться походами в горах города.

Известно, что 5 апреля действующий президент Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чон Сук прогулялись по южной стороне горы, чтобы отметить открытие участка.

Сообщается, что с открытием участка глава государства выполнит своё предвыборное обещание вернуть гору Бугак публике. Северная сторона горы была открыта для публики в ноябре 2020 года.