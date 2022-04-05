Сеул, 5 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Гору, расположенную позади резиденции президентов Южной Кореи, откроют для публики на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Голубого дома.

Korea.net Голубой дом. Сеул

Согласно опубликованным данным, 6 апреля будет открыт участок с южной стороны горы Бугак, который закрыли для публики после проникновения северокорейских спецназовцев в 1968 году.

Представители Голубого дома сообщили, что новый участок соединит ранее закрытую тропу и позволит горожанам в полной мере насладиться походами в горах города.

Известно, что 5 апреля действующий президент Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чон Сук прогулялись по южной стороне горы, чтобы отметить открытие участка.

Сообщается, что с открытием участка глава государства выполнит своё предвыборное обещание вернуть гору Бугак публике. Северная сторона горы была открыта для публики в ноябре 2020 года.