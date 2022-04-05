Уфа, , 13:03 — REGNUM Новые тарифы на проезд в общественном транспорте на городских маршрутах намерены установить в Уфе. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобус Rybinsk.ru

Сообщается, что с 15 апреля проезд в автобусах предприятия «Башавтотранс» за наличный расчет и по банковской карте будет составлять 33 рубля; по транспортной карте «Алга» — 28 рублей, экспрессный режим — 40 рублей.

Об изменении стоимости проезда сообщают и частные перевозчики.

Отмечается, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги технических центров и автосервисов, лизинговых платежей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии запустил голосование по выбору расцветки троллейбусов в Уфе.