Симферополь, , 12:59 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о намерении в ближайшее время выступить с законодательными инициативами, направленными на защиту граждан от проявлений русофобии. Об этом он написал в телеграм-канале 5 апреля.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

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Глава Крыма напомнил, что с призывом убивать русских «в больших количествах» ранее выступил мэр украинского Днепропетровска Альберт Филатов.

«Интересно, как он запоет, когда окажется в руках российских солдат, а потом и российского правосудия? Его идейные братья из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) и других нацбатов, попав в плен, резко меняют риторику. Однако Филатов — далеко не единственный отморозок, озвучивающий подобные призывы. В разжигании ненависти участвуют и западные СМИ, и различные интернет-ресурсы, и политики», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что сегодня русских пытаются поставить вне закона, в разжигании ненависти участвуют и западные СМИ, и различные интернет-ресурсы, и политики.

«Быть русским в недружественных государствах сегодня небезопасно. Поэтому жизненно необходимы консолидация и самоорганизация русских общин в зарубежных странах, всех наших русскоязычных и русскокультурных соотечественников для защиты своих прав. Это требует, в том числе законодательных решений на федеральном уровне. Намерен выступить с соответствующими инициативами в ближайшее время», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на пресс-конференции в Москве член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил о массовых и безнаказанных проявлениях русофобии на Западе.