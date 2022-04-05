Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Для охраны Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, Секретная служба США снимает особняк в Малибу за $30 тыс. в месяц. Об этом 5 апреля сообщил телеканал ABC.

Хантер Байден Ben Stanfield

Отмечается, что согласно сложившейся практике, сотрудники Секретной службы (структура министерства внутренней безопасности США) снимают жильё около места, где живёт охраняемый. Так как Хантер Байден живёт в элитном районе Малибу (штат Калифорния), то цена аренды оказалась столь высока.

Отметим, что в последнее время к финансовым операциям сына президента США возникли вопросы у законодателей и прокуратуры.

Перед президентскими выборами 2020 года были опубликованы материалы, полученные с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена. Данные свидетельствовали о том, что он пользовался служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере.

В марте ряд американских СМИ указали на деловые связи сына нынешнего президента США с партнёрами в Китае и на Украине.

Кроме того, Министерство обороны России опубликовало сведения, доказывающие причастность Хантера Байдена к созданию биологического оружия на Украине.

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