Вашингтон, 5 апреля 2022, 12:59 — REGNUM Для охраны Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, Секретная служба США снимает особняк в Малибу за $30 тыс. в месяц. Об этом 5 апреля сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что согласно сложившейся практике, сотрудники Секретной службы (структура министерства внутренней безопасности США) снимают жильё около места, где живёт охраняемый. Так как Хантер Байден живёт в элитном районе Малибу (штат Калифорния), то цена аренды оказалась столь высока.
Отметим, что в последнее время к финансовым операциям сына президента США возникли вопросы у законодателей и прокуратуры.
Перед президентскими выборами 2020 года были опубликованы материалы, полученные с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена. Данные свидетельствовали о том, что он пользовался служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере.
В марте ряд американских СМИ указали на деловые связи сына нынешнего президента США с партнёрами в Китае и на Украине.
Кроме того, Министерство обороны России опубликовало сведения, доказывающие причастность Хантера Байдена к созданию биологического оружия на Украине.
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