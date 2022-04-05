Ульяновск, , 12:59 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту слива топлива на одном из предприятий. В совершении преступления подозревают водителя, сообщает УМВД по региону.

Заправка топливом Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после заявления от сотрудника службы безопасности одного из предприятий о пропаже дизельного топлива. В ходе следствия установлен подозреваемый в совершении преступления: 46-летний житель Мелекесского района.

«Предварительно установлено, что мужчина работает водителем на предприятии. Воспользовавшись служебным положением, он в рабочее время присвоил 80 литров дизельного топлива, которое в последующем собирался продать», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Как сообщало ИА REGNUM, В Ульяновской области руководителя одного из отделений связи подозревают в присвоении денежных средств. Ущерб оценивается в 140 тыс. рублей.

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