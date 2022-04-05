5 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера о том, что страны Европейского союза пока не смогут отказаться от российского газа.

Мирослава Романенко, , 15:09 — REGNUM Страны Европейского союза пока не смогут отказаться от российского газа. Об этом 4 апреля заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент невозможно остановить поставки газа», — приводит слова министра РИА Новости.

Заявление министра ФРГ обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Страны ЕС пока не могут отказаться от поставок российского газа», — министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. А если послушать европейских соросят, то те говорят, что могут отказаться от поставок газа. Интересно, кто в итоге победит — промышленники или соросята?» — задался вопросом автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

Кристиан Линднер Heinrich-Böll-Stiftung

«Блин, уже эта ромашка «купим — не купим» надоела», — отреагировала Елена С.

«Промышленники политиков передавят скоро, чтоб они не душили людей ради борьбы с русскими», — пишет Анастасия.

«Никуда Европа не денется, договариваться придётся», — отреагировал Vitalij B.

«Отказаться могут. Но экономика рухнет. Встанут заводы. Люди работу потеряют. Холод, голод, бедность», — отметил Stefan M.

«Купим — не купим, сможем — не сможем. Эти туда-сюда так раздражают. Определитесь уже. А то детский сад какой-то, а не политики», — добавила Svetlana C.

«Всегда победит здравый смысл. Они не настолько тупые, как кажутся. Будут платить в рублях, но и кричать, какое ВВП (Владимир Путин — М. Р.) «мировое зло», не перестанут. Проверено на Украине», — комментирует Игорь.

«Как селедки те: отказаться не можем, но платить в рублях не будем, но откажемся, но платить, наверно, будем…» — пишет Влад.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

«Короче, в вопросе с газом Запад хочет квантовую суперпозицию — полный отказ от российского газа при полном сохранении поставок российского газа», — не без сарказма добавил S.

«Политиканские соросята невероятно далеки и от производственников, и от логистов, и от глобальных продаж, особенно в FMCG секторе (от английского fast moving consumer goods — быстро оборачиваемые потребительские товары — М. Р.), а также от жизни обычных граждан», — отметила Ekaterina A.

«Уже все устали читать про этот газ. Ну не могут и не могут», — отреагировал Денис.