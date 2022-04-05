Саранск, 5 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 35 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 419 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Всего в регионе подтвердили 65 701 случай заражения коронавирусом, из них 85 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1354 человека, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 59 пациентов, накануне в больницы попали восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 выписались 39 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 384 жителя республики. В ковид-центры республики были госпитализированы восемь пациентов, накануне в больницы попали 17 человек.

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