Майкоп, 5 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Адыгее открыла двери верующим новая мечеть в ауле Кошхабль. Торжественное открытие состоялось в первый день священного месяца Рамадан. Поздравляя всех мусульман республики с появлением нового храма, глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил уверенность, что она станет важным духовным и просветительским центром для мусульман.

Telegram-канал Мурата Кумпилова Мечеть в Адыгее

«В Адыгее открылась новая мечеть. Она возведена в центре аула Кошехабль и уже стала украшением не только района, но и всей нашей республики. Уверен, мечеть будет жить насыщенной жизнью, объединит верующих, будет приобщать молодежь к истинным исламским ценностям, станет ещё одним важным духовным и просветительским центром для мусульман Адыгеи», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Мурата Кумпилова В мечети

Глава региона также выразил благодарность меценату Анзору Хевсокову и всем неравнодушным гражданам, которые приняли участие в финансировании строительства мечети.