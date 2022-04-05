Каир, 5 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Торговля между Египтом и Уругваем в 2021 году превысила 493 миллиона долларов, что более чем в два раза больше, чем годом ранее. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаги Уругвая

В заявлении министерства торговли и промышленности Египта сообщается, что наиболее продаваемыми товарами были удобрения, бытовая техника, масличные культуры, молочные продукты и шерсть.

Во время встречи с послом Уругвая в Каире Адрианой Лиссидини глава министерства Невин Гамеа заявила, что ее страна заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Уругваем в рамках соглашения МЕРКОСУР.