Ханты-Мансийск, 5 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Обвиняемый в наезде на женщину сотрудник администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов покинул свою должность. Об этом пишут СМИ.

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Инцидент произошёл 29 марта. По данным следствия, на пересечении улиц Свердлова и Комсомольская Toyota наехала на женщину, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Гражданку доставили в больницу.

После этого Кузнецов написал заявление по собственному желанию. К настоящему времени оно удовлетворено, сообщили журналистам в мэрии.