Москва, 5 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Рубль торгуется в сужающемся диапазоне на фоне общего снижения волатильности на мировых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«4 апреля пара доллар/рубль ограничилась каналом 82-84 руб. в рамках фазы консолидации. Сегодня, 5 апреля, котировки продолжают топтаться на проторгованных уровнях, осциллируя вокруг отметки 83 руб. без четко заданного вектора движения.

Предпосылок для дальнейшего укрепления российской валюты сейчас нет, а вот факторы в пользу ослабления присутствуют. Обстановка на геополитической арене в эти дни усугубляется.

Россию обвиняют в военных преступлениях, западные правительства обсуждают новые санкции, переговоры пробуксовывают, а перспективы встречи Путина и Зеленского становятся все иллюзорнее.

Более того, Штаты заблокировали платеж РФ по евробондам на сумму, превышающую 600 млн долларов из резервов, которые находятся в американских банках.

Таким образом, по мере усиления давления на Москву, «россиянину» будет все сложнее удерживать позиции, не говоря уже об их укреплении.

Дополнительным фактором риска для рубля могут послужить ожидания снижения ставки Банком России в свете стабилизации обстановки на рынке.

В рамках негативного сценария после текущей консолидации пара доллар/рубль может вернуться выше 85 руб. и устремиться в направлении первой значимой цели 110 руб.

При этом в краткосрочной перспективе нарушение целостности уровня 83 руб. вовсе не гарантирует отступления котировок в район 80 рублей», — считает эксперт.

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