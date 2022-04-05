* запрещённая в России организация

Кабул, 5 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министерство по делам беженцев и репатриации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что за последние два дня около 7500 афганских беженцев вернулись добровольно в Афганистан или были депортированы из Ирана. Об этом сообщает порталdarivoa.com.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По данным ведомства, только за 3 апреля через границу в провинции Нимроз в Афганистан въехал 6581 человек. При этом около 1500 из них вернулись добровольно, а остальные были насильственно высланы иранскими властями.

Министерство по делам беженцев и репатриации правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщило, что 4 апреля в страну прибыли 900 афганских беженцев. Из этого числа только две семьи вернулись добровольно, а все остальные были выдворены.

Многие из тех, кто был депортирован иранским правительством, являются молодыми людьми, которые незаконно прибыли в Иран в связи с недавними политическими событиями в Афганистане. Министерство по делам беженцев и репатриации заявило, что в возвращении мигрантам помогала Международная организация по миграции.

Ранее представители министерства сообщали, что за последние шесть месяцев в страну вернулись 550 тысяч афганских беженцев из Ирана, Пакистана и некоторых других стран.

Мохаммад Арсалах Хорути, заместитель министра, в марте сообщил, что в настоящее время в Иране, Пакистане и других странах проживает семь миллионов афганских беженцев.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев недавно выступило с предупреждением об увеличении эмиграции из Афганистана на фоне растущих опасений экономического коллапса, заявив, что только в прошлом году в Иран прибыло не менее 500 000 афганцев.

Иран активизировал усилия по депортации афганских беженцев, при этом некоторые из них сообщали, что количество полицейских патрулей для задержания афганских граждан увеличилось.

Они также заявили, что афганские беженцы удерживали в «переполненных и грязных центрах содержания» до того, как их перевезли на афганскую границу, и иранские власти жестко и грубо обращались с ними.

По данным УВКБ ООН, в Иране проживает 3,4 миллиона афганцев, из которых почти два миллиона являются нелегальными иммигрантами.