Эль-Кувейт, , 12:59 — REGNUM Наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министраКувейта Сабаха аль-Халида и его правительства. Об этом 5 апреля сообщает Al-Ghad со ссылкой на источники.

Кувейт Xiquinho Silva

По данным журналистов, 4 апреля члены правительства подали заявление об отставке премьер-министру шейху Сабаху аль-Халиду и предоставили ему право роспуска правительства.

Источники издания отмечают, что отставка министров произошла в знак солидарности с премьер-министром и в знак протеста «против необоснованной эскалации со стороны парламента страны».

По данным журналистов, в среду, 6 апреля, должно было состояться заседание парламента на котором правительству планировалось вынести вотум недоверия.