Казань, 5 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Татарии в 2022 году запланировали благоустроить 1,2 тыс. дворов на 9 млрд рублей. По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, в республике не намерены сокращать объемы программы «Наш двор».

Ольга Ларина ИА REGNUM Благоустройство дворов

С начала реализации программы (2020 год) в Татарии благоустроили 2167 придомовых территорий на сумму 16 млрд рублей.

На предстоящее голосование за объекты благоустройства от Татарии вынесут 204 объекта в 45 муниципалитетах региона.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году по программе «Наш двор» в Татарии благоустроили 1078 придомовых территорий на 8 млрд рублей.

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