Москва, 5 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, днём на торгах Московской биржи, по данным на 12:251 по мск, рубль значительно укрепляется к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

Pixabay.com Доллар и евро

Днём курс доллара снизился на 97 копеек, до 83,03 рубля, курс евро упал на 1 рубль 70 копеек до 90,96 рубля.

Российская валюта пытается удержать позиции вблизи уровня 83 за доллар. Но есть вероятность, что пара доллар/рубль может вернуться выше 85 рублей.

Читайте также: Курс доллара колеблется в ограниченном диапазоне