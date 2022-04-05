Донецк, 5 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Еленовке в Донецкой Народной Республике, сообщает 5 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 апреля украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град».

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