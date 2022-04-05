Абакан, 5 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией продолжают сокращать в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в республиканском министерстве здравоохранения.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Уточняется, что за минувшие сутки в регионе в стационары «красных зон» госпитализировали 17 пациентов, выписаны 14 человек. На кислороде находятся 62 пациента. На амбулаторном лечении находятся 274 человека.

Принято решение о прекращении приёма новых ковид-пациентов в корпус Усть-Абаканской районной больницы. После выписки пациентов он возобновит работу в плановом режиме.

На утро 5 апреля в республике развёрнуто 205 коек для заболевших COVID-19. Из них занято 147. Доля свободного коечного фонда – 28%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в Хакасии подтверждено 33059 случаев заражения коронавирусом.