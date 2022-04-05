София, , 12:48 — REGNUM Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Меццола объявила о наложение штрафа на депутата этой структуры от Болгарии Ангела Джамбазки за жест, который был истолкован аналитиками как нацистское приветствие. Об этом 5 апреля сообщает БТВ.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, 16 февраля в зале пленарных заседаний ЕП Джамбазки позволил себе поздороваться с публикой, вскинув вверх правую руку.

«Это является серьезным нарушением устава и принципов нашей организации», — резюмировала Р. Меццола.

Предполагается, что болгарский депутат будет лишен финансового содержания на срок до 6 дней. При этом он может обжаловать соответствующее постановление.