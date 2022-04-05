Калуга, , 13:00 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 11 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 апреля.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 58 человек. Днём ранее, 4 апреля, в регионе было зарегистрировано 115 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 526 человек, 95 573 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 421 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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