Душанбе, 5 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Первый международный автобусный рейс Душанбе — Термез отправится в пятницу, 8 апреля, сообщили «Азия-Плюс» в компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан».

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«Сотрудник компании назвал и стоимость билета — 80 сомони (один доллар — 12 сомони) до Термеза. Протяжённость дороги составляет 251 км, время в пути — 5,5 часа», — уточняет издание.

Автобус прибывает в Термез вечером, обратный рейс этим же автобусом в 10:00 следующего дня.

Отмечается, что для покупки билета нужно иметь при себе заграничный паспорт и сертификат о вакцинации против COVID-19.