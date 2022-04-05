Бухарест, , 12:43 — REGNUM Правительство Румынии одобрило новый план по борьбе с бедностью в стране, предусматривающий предоставление регулярной финансовой помощи малоимущим гражданам и многодетным семьям. Об этом 5 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Предполагается, что в ближайшее время лицам, живущим за чертой бедности, будут выделены специальные ваучеры на покупку продуктов питания. Стоимость каждого подобного сертификата составит 50 евро на каждого члена семьи.

На указанные ваучеры можно будет приобрести товары первой необходимости в любом из магазинов страны. Меры также направлены на увеличение стоимости талонов на обед, выдаваемых работникам местных предприятий, с 20 до 30 леев (соответственно — с $4,4 до $6,6) в день.

Нововведение будет действовать до конца 2022-го года.