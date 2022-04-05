Черкесск, 5 апреля 2022, 12:42 — REGNUM Новое производство заработает в Карачаево-Черкесии до конца 2022 года. Оно обеспечит высококачественной мясной продукцией жителей региона и многих других субъектов РФ, а также будет поставлять её за рубеж. Запуск завода группой компаний «Дамате» даст, помимо этого, большое количество новых рабочих мест. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Баранина
Баранина
«Уже этой осенью в Черкесске будет запущено новое производство качественной экологически чистой баранины. А это значит: новые рабочие места (по меньшей мере 450 новых рабочих мест), поддержка фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, что позволит нам конкурировать с другими регионами страны за звание лидера по производству баранины в РФ»,— написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Как отметил Темрезов, несмотря на западные санкции, завод будет запущен в срок, обеспечивая повышение продовольственной безопасности России. В год он будет производить до 12,6 тыс. тонн продукции, среди которой натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши и маринады.