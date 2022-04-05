Черкесск, 5 апреля 2022, 12:42 — REGNUM Новое производство заработает в Карачаево-Черкесии до конца 2022 года. Оно обеспечит высококачественной мясной продукцией жителей региона и многих других субъектов РФ, а также будет поставлять её за рубеж. Запуск завода группой компаний «Дамате» даст, помимо этого, большое количество новых рабочих мест. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Как отметил Темрезов, несмотря на западные санкции, завод будет запущен в срок, обеспечивая повышение продовольственной безопасности России. В год он будет производить до 12,6 тыс. тонн продукции, среди которой натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши и маринады.