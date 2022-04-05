Черкесск, 5 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Новое производство заработает в Карачаево-Черкесии до конца 2022 года. Оно обеспечит высококачественной мясной продукцией жителей региона и многих других субъектов РФ, а также будет поставлять её за рубеж. Запуск завода группой компаний «Дамате» даст, помимо этого, большое количество новых рабочих мест. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Баранина

«Уже этой осенью в Черкесске будет запущено новое производство качественной экологически чистой баранины. А это значит: новые рабочие места (по меньшей мере 450 новых рабочих мест), поддержка фермерских хозяйств, увеличение объемов производства сельхозпродукции, что позволит нам конкурировать с другими регионами страны за звание лидера по производству баранины в РФ», — написал руководитель республики в своем Telegram- канале.

Как отметил Темрезов, несмотря на западные санкции, завод будет запущен в срок, обеспечивая повышение продовольственной безопасности России. В год он будет производить до 12,6 тыс. тонн продукции, среди которой натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши и маринады.