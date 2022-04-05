Пермь, 5 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 4 апреля, госпитализировали 86 пациентов с коронавирусной инфекцией. Днем ранее зафиксировано 19 госпитализаций. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в больницах региона лечение получают 649 пациентов. Коечный фонд свободен на 24,1%. Состояние 65 пермяков оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

В течение дня 4 апреля выписаны из стационаров 343 пермяка. Зарегистрировано девять случаев смерти.