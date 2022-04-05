Набережные Челны, Татария, , 12:39 — REGNUM В отношении рэп-музыканта Алишера Моргенштерна возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков в опубликованных на его песни клипах, сообщает 5 апреля ТАСС со ссылкой на источник.

Моргенштерн Okras

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По данным агентства, административное дело о пропаганде и незаконной рекламе наркотических и психотропных средств возбуждено сотрудниками полиции в Набережных Челнах после повторной проверки (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Дело рассмотрит Набережночелнинский городской суд.