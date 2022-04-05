Вашингтон, 5 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки объявили о намерении продать Болгарии восемь новых военных истребителей F-16. Об этом 5 апреля сообщает БТВ.

U.S. Air Force F-16

Согласно официальной информации, самолеты будут поставлены в рамках очередной договоренности между Софией и Вашингтоном о сотрудничестве в рамках НАТО. Общая стоимость контракта составляет $1,67 млрд.

При этом представители Пентагона заявили, что указанная сделка «не изменит основу военного баланса в регионе». Предполагается, что в ближайшее время Болгария, в соответствии с предварительной договоренностью с США, взамен предоставит Украине восемь самолетов советского производства.