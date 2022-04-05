Ярославль, 5 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Профобъединение автосервисов, объединяющее 18 предприятий Ярославской области, обратилось к региональному бизнес-омбдусмену Альфиру Бакирову с просьбой о помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в аппарате уполномоченного.

Avtoritetsto.ru Станция техобслуживания в Ярославле

Как сообщили руководители станций техобслуживания, покупательская способность их клиентов снижается, количество ремонтов резко сокращается, а вероятность банкротств возрастает. Ситуация усугубляется тем, что большинство ярославских автосервисов, хоть и применяют упрощенную систему налогообложения, не могут воспользоваться предоставленной государством возможностью отсрочить уплату УСН на полгода.

«Многие из нас работают по ОКВЭД, которые не вошли в перечень видов деятельности, кому предоставляется поддержка. При этом стоимость запчастей, материалов и автокомпонентов возросла на 40−50%, более 100 иностранных производителей автозапчастей прекратили отгрузки на российский рынок, из-за чего возник жесткий дефицит, — рассказала член Союза автосервисов России Наталья Ваганова. — Раз мы не вошли в федеральный перечень, очень просим правительство области принять решение о равнозначном переносе сроков внутри региона, чтобы наши предприятия могли воспользоваться отсрочкой для уплаты налога».

Альфир Бакиров пояснил, что в текущем году государство дало субъектам федерации право переносить сроки уплаты некоторых видов региональных и местных налогов.

«Пока такие законы приняли лишь несколько регионов, среди которых Ульяновская и Рязанская области, Красноярский край и другие. Причем в большинстве перенос сроков уплаты касается не отдельных отраслей, а всех организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2022 года. Будем обращаться в Правительство и областную Думу с просьбой оперативно рассмотреть эту инициативу», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе создан антисанкционный штаб, рассматривающий меры поддержки местному бизнесу.