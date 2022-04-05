Автосервисы Ярославской области просят об отсрочке по уплате налогов
Ярославль, 5 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Профобъединение автосервисов, объединяющее 18 предприятий Ярославской области, обратилось к региональному бизнес-омбдусмену Альфиру Бакирову с просьбой о помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в аппарате уполномоченного.
Как сообщили руководители станций техобслуживания, покупательская способность их клиентов снижается, количество ремонтов резко сокращается, а вероятность банкротств возрастает. Ситуация усугубляется тем, что большинство ярославских автосервисов, хоть и применяют упрощенную систему налогообложения, не могут воспользоваться предоставленной государством возможностью отсрочить уплату УСН на полгода.
Альфир Бакиров пояснил, что в текущем году государство дало субъектам федерации право переносить сроки уплаты некоторых видов региональных и местных налогов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе создан антисанкционный штаб, рассматривающий меры поддержки местному бизнесу.