Кострома, , 12:38 — REGNUM В Костроме уволили сотрудников частного охранного предприятия, не задержавших мужчину, сломавшего конструкцию в виде буквы «Z». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Информацию подтвердило руководство предприятия «Рубеж-ВЛ».

Видео с камеры видеонаблюдения

Напомним, объект был установлен в областном центре 18 марта 2022 года — в День воссоединения Крыма с Россией. Конструкция находилась на балансе города. В ночь с 3 на 4 апреля её опрокинул 51-летний житель Москвы.

На видео, записанном камерой системы «Безопасный город», видно, что охранники наблюдали акт разрушения, но никак не помешали мужчине и дали ему уйти. В настоящее время москвич задержан, решается вопрос о его привлечении по статье «Хулиганство» или «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Смогут ли городские власти восстановить конструкцию, пока неизвестно.

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