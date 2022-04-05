Баакуба, Ирак, 5 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Управление археологии Иракской провинции Дияла сообщило об обнаружении археологического клада. Об этом 5 апреля сообщает Al-Sumariya.

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По данным журналистов, в результате раскопок западнее города Баакуба был обнаружен 91 артефакт, относящийся к эпохе Парфянского царства и империи Селевкидов. В то же время, ещё один клад из 50 артефактов был обнаружен в окрестностях города аль-Мукдадия.

Отмечается, что большинство обнаруженных памятников истории — это вазы, масляные лампы, посуда разных форм и размеров, бусы, украшения, серебряные монеты и куклы.

Ранее власти Ирака сообщили о том, что в провинции Дияла находится более 800 памятников мировой истории, и только 5% из них исследованы археологами.