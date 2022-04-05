Смоленск, 5 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смоленска, сообщили 5 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

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Он подозревается в неисполнении своих должностных обязанностей, что привело к нарушению прав граждан, нуждающихся в жилье и стоящих на соответствующем учете. По данным следствия, руководитель управления, несмотря на объективную недостаточность ассигнований на ремонт и содержание муниципального жилья, он не принял мер по запросу дополнительного финансирования.

В результате, по данным на 15 марта, на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений по договорам социального найма состояло 2202 семьи, на учете нуждающихся в получении служебных жилых помещений — 26 семей. При этом за два года, в 2020 и 2021 году, квартиры получили лишь 40 семей. Кроме того, в 2021 году несмотря на необходимость ремонта 129 муниципальных квартир только три жилых помещения были отремонтированы управлением.

Также, полагает следствие, начальник управления ЖКХ не принял меры к обследованию одного из домов 1948 года постройки по улице Тенишевой города Смоленска на предмет признания его аварийным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Сафоновского района — там следователи обнаружили большую очередь на жильё и 40 аварийных домов, не включенных в региональную программу по переселению.