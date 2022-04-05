Москва, 5 апреля 2022, 12:35 — REGNUM Показанные украинскими СМИ и властями кадры якобы произошедшего в украинском городе Буча Киевской области являются откровенной провокацией. Об этом 5 апреля по итогам встречи с заместителем генерального секретаря ООН, руководителем управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Мартином Гриффитсом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе встречи состоялось подробное обсуждение актуальных вопросов международной гуманитарной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине.

По его словам, российская сторона дала представителю ООН «развернутые оценки событий в городе Буче Киевской области».

«Подчеркнуто, что произошедшее там является откровенной провокацией, нацеленной на то, чтобы представить Россию виновной в преступлениях, совершенных уже после ухода российских Вооружённых сил», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры, которые якобы были сняты в Буче, где на дороге лежат тела «погибших» из числа якобы мирного населения. При этом пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо. Никаких следов крови или повреждений зданий от ударов на видео нет.

В Министерство обороны РФ заявили, что обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.