Тарбагатайский район, Бурятия, 5 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Тарбагатайском районе Бурятии по подозрению в покушении на убийство задержан 63-летний местный житель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 38-летний потерпевший был госпитализирован в больницу 4 апреля.

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По версии следствия, в тот день к подозреваемому в селе Нижний Саянтуй пришёл зять с другом, чтобы отпраздновать день рождения своей дочки — внучки пенсионера.

«Однако спустя несколько часов во время застолья между пенсионером и другом зятя на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанёс им удар в грудь противника», — отметили в ведомстве.

Очевидцы тут же вызвали скорую, после чего мужчине оказали медицинскую помощь. Потерпевший, как отмечается, не пытался скрыться и дождался приезда следователей.