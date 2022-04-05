Мадрид, 5 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Цена на электроэнергию на оптовом рынке Испании снова выросла почти на 5% и достигнет 265,02 евро за мегаватт/час (евро/MWh). Об этом пишет агентство EFE.

Электричество

Отмечается, что эта цена станет самым высоким значением с 11 марта.

После этого повышения, четвёртого по счету, цена на электроэнергию в шесть раз превысила сумму, достигнутую всего год назад (44,5 евро), и оказалась более чем на 29% выше, чем 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине.