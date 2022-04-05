Владикавказ, 5 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии освобождён от должности заместитель председателя правительства — полномочный представитель республики РСО-Алания при президенте РФ Алан Ужегов. Он подал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили 4 апреля в пресс-службе правительства региона.

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В должности вице-премьера Ужегов проработал менее года. Он был назначен указом главы республики Сергея Меняйло в мае 2021 года. Причины отставки зампреда правительства и одновременно полномочного представителя республики в Москве не уточняются. Нет также сообщений о том, кто займет место Алана Ужегова в правительстве.

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