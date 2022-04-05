Пенза, , 12:32 — REGNUM В Пензе 7−8 апреля на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» пройдет региональная «Биржа импортозамещения». К участию приглашаются производители Пензенской области. Как сообщает администрация Пензы, целью мероприятия является налаживание прямого взаимодействия между заказчиками и российскими производственными компаниями.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

На выставке будут предоставлены стенды для презентации как импортозамещающей продукции, производимой предприятиями Пензенской области, так и импортной, требующей замены на отечественные аналоги.

Также на площадках ярмарки пройдут практические семинары, посвященные мерам поддержки бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, наращивать внешнеторговый оборот и расширять промышленную кооперацию планируют Белоруссия и Пензенская область.

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