Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом при росте вновь госпитализированных. Соответствующие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 5 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 198 148 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 апреля выявлено 420 инфицированных, 3 апреля — 405.

Также в регионе ежедневно госпитализируют ковидных больных. 2 апреля направили на лечение в больницы 60 пациентов с коронавирусом, 3 апреля — 32-х человек, 4 апреля — 40 больных.

Напомним, что 6 апреля для работников предприятий Ульяновской области будет организована профилактическая акция «Кардиодесант». Она проводится для повышения информированности о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и важности контроля артериального давления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья.