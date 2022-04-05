Березники, Пермский край, 5 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту избиения группой подростков школьницы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, в Березниках была избита девочка 2009 года рождения. Агрессию проявила группа подростков. Избиение фиксировалось на камеру сотового телефона. Впоследствии запись разместили в социальной сети.

Уголовное производство возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц»). Участники инцидента опрошены. Для установления степени причиненного вреда избитой девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — сказали в ведомстве.