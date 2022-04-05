Москва, , 15:49 — REGNUM Российский рэпер Obladaet (Назар Вотяков) сделал анонс своей будущей пластинки. Информацию об этом опубликовало издание The Flow 5 апреля.

Obladaet Скриншот YouTube

Так, новый альбом получит название Player’s Club 2 и станет продолжением выпущенного в 2021 году проекта Player’s Club. Среди гостей пластинки, выход которой запланирован на 8 апреля 2022 года, числятся Unknown T (Дэниел Лена), Markul (Маркас Маркулис), Central Cee (Оукли Нил Эйч Ти Цезарь-Су) и многие другие исполнители.

Напомним, что Obladaet начал музыкальную деятельность в 2014 году, разместив дебютный видеоклип «0 To 100». На текущий момент дискография артиста насчитывает четыре студийных альбома и два микстейпа.

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