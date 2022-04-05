Москва, 5 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Накануне, 4 апреля, в Москве прошло совместное заседание Совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Комитета ТПП России по АПК по теме: «Промышленность и сельское хозяйство. Как усилить взаимную поддержку?» В работе приняли участие лидер Партии Дела, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев, представители государственной власти, промышленники, аграрии, ученые и эксперты.

пресс-служба ТПП РФ Лидер Партии Дела, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин

Открывая заседание, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что проект стратегии Константина Бабкина по модернизации экономики страны был поддержан на недавнем совместном заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга и комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность». С целью детального и широкого обсуждения документа создана рабочая группа.

«Предлагаю участникам заседания прислать свои замечания и дополнения от имени отраслевых ассоциаций и союзов», — заявил Дмитрий Курочкин.

О том, как усилить взаимную поддержку промышленности и сельского хозяйства, рассказал лидер Партии Дела, модератор мероприятия и председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

«В России есть все условия для динамичного развития: мыслимые и немыслимые ресурсы, свободная земля, работящий народ, огромный рынок сбыта. В нашей стране есть все условия для того, чтобы увеличить объемы производства в сельском хозяйстве и в промышленности втрое», — уверен политик.

Константин Бабкин рассказал о текущей ситуации в отрасли: »Сельхозмашиностроение сейчас не работает на полную мощность, по запчастям недостатка нет, но темпы обновления парка могут быть снижены. Идет активное замещение компонентов, которые поставлялись из стран, применяющих санкции, на компоненты российского производства или из других стран. Осенью этот процесс будет завершен, поэтому в следующем году, у нас есть все возможности для того, чтобы машиностроение работало в полную мощность и удовлетворило все заказы».

Лидер Партии Дела обозначил приоритетные задачи агропромышленной политики России: развитие экспорта, снижение себестоимости производства, повышение качества продовольственных товаров.

«Для стимулирования развития отечественного АПК необходима разумная денежно-кредитная политика: доступные кредиты, низкие налоги и протекционизм. Данные факторы позволят открыть магистральную дорогу экономике России, и тогда нашу страну ждет бурное экономическое и аграрное развитие», — резюмировал Константин Бабкин.

Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса Пётр Чекмарёв говорил о зависимости АПК от промышленности и науки. По его словам, если говорить о продовольственном обеспечении, как о главной задаче АПК, нужно рассматривать не только внутренний рынок, но и мировой. »Если нет с/х техники, то мы ничего не сможем сделать», — заявил он.

В 1990 годах на полях работало более 1,3 млн тракторов, и энерговооружённость составляла около 3 л. с. на 1 га — в настоящее время в наличии 428 тыс. тракторов, а энерговооруженность составляет 1,5 л. с. на 1 га. При этом страна нуждается в производстве минимум 50 тыс. тракторов в год.

По поводу семеноводства спикер отметил высокий потенциал новых разработок, однако он не реализуется по причине нехватки семенных заводов. Всего, по данным Петра Чекмарёва, отрасль нуждается в 300 таких предприятиях.

Подводя итог мероприятия, эксперты Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России предложили меры по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешних вызовов, которые будут направлены в правительство РФ.