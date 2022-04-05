Заводоуковский район, Тюменская область, 5 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Тюменской области женщина заплатит штраф за ложный донос на своего мужа. Об этом сообщает 5 апреля объединённая пресс-служба судебной системы региона.

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По данным следствия, 31-летняя жительница Заводоуковского района заявила в полицию о том, что её супруг угрожал ей убийством. Это произошло 11 декабря. Наутро она отказалась от своих слов и стала фигуранткой уголовного дела.

Судили её в особом порядке, без исследования доказательств. Суд обязал её заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей.