Москва, , 12:27 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 5 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 596 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 102 случая меньше аналогичного показателя 4 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 698 человек, а днём ранее — у 835 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 13 947 новых случаев заражения коронавирусом.

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