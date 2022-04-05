Новосибирск, 5 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области в главном корпусе Сузунской районной больницы началась реконструкция. На ремонт из регионального бюджета были выделены 480 миллионов рублей. Ещё около 64 миллионов рублей потребуется на покупку мебели и оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском министерстве здравоохранения.

zdrav. nso. ru Реконструкция главного корпуса сузунской больницы

«После реконструкции все палаты в главном корпусе станут одно- и двухместными, с собственными санитарными узлами, — уточнили в минздраве. — В здании обустроят пожарные входы в соответствии с требованиями, оборудуют пандусами для маломобильных пациентов. Полностью заменят коммуникации, появится система вентиляции. Надстроят четвертый этаж, где разместится лаборатория, запустят два лифта».

Работы планируют завершить к концу года.