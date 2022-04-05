Ижевск, 5 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В линейное отделение полиции в Удмуртии поступило сообщение о повреждении облицовочной плитки на здании железнодорожного вокзала в Балезино. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО.

Подросток

В рамках проверки выяснилось, что в ночное время подростки в возрасте 12 и 15 лет, находясь на станции, разбили часть отделочных материалов с восточной стороны вокзала. Нарушители являются местными жителями и не впервые нарушают порядок на станции.

Кроме того, была установлена личность 18-летнего местного жителя, который в тот день покупал подросткам алкоголь. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6. 10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

В отношении законных представителей подростков составлены протоколы по ст. 5. 35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и по ст. 20. 22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении трёх несовершеннолетних жителей города Сасово Рязанской области. По данным следствия, в сентябре 2021 года подростки 2002, 2003 и 2004 годов рождения через интернет договорились с неустановленным лицом о раскладке наркотиков в тайниках за денежное вознаграждение.

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