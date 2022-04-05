Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» будут изготавливать металлические листы с инновационным покрытием. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

Инициатива по строительству предприятия была заочно рассмотрена и одобрена экспертным советом особой экономической зоны. Объём инвестиций в проект оценивается в размере более 500 млн рублей.

Производство листов из металла с применением инновационного покрытия предложило ООО «БР Инвест». Эту продукцию можно будет использовать в интерьере и экстерьере зданий.

«Стратегической целью проекта является создание в России центра компетенций по производству и исследованию вариантов противокоррозионной обработки и сохранения внешнего вида листовых материалов из меди, латуни и нержавеющей стали, их композитов, а также деталей из этих металлов, для интерьерных и экстерьерных решений, с дальнейшей перспективой расширения ассортимента выпускаемой продукции», — сообщают в пресс-службе ОЭЗ, ссылаясь на предоставленные компанией материалы.

Потребителями такой продукции станут строительные компании на рынке жилой и офисной недвижимости. Также интерес могут проявить архитектурные бюро для использования листов в проектировании новых и реновации старых зданий.

Предприятие появится на площадке ОЭЗ «Новоорловская». Для строительства необходим участок площадью 1 га. Производство будет осуществляться на основе двух зданий и складского помещения. Компания сможет трудоустроить 43 человека.