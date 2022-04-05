Сантьяго, 5 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич во время официального визита в Аргентину 4 апреля назвал экономическую блокаду, введённую США против Кубы, преступлением. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Куба

Он также призвал к отмене санкций в отношении островного государства, поскольку они «совершенно не способствуют решению конфликта, но наносят вред населению». Борич считает, что решать разногласие необходимо дипломатическими методами, а не с помощью принудительных мер.

По мнению Борича, латиноамериканские страны, в том числе и Чили, не должны подчиняться какой-либо внешней власти: «Нашим центром должна быть Латинская Америка. Мы должны восстановить своё влияние и признание».