Москва, 5 апреля 2022, 12:29 — REGNUM Грузия не должна участвовать в любом военном противостоянии. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Грузия не должна входить в НАТО. Она не должна иметь иностранные базы на своей территории, не проводить у себя военные учения с участием иностранных государств. Такая политика является абсолютно адекватным. Поэтому нужно максимально отгородиться от любых военных противостояний, тем более с Россией. Иначе Грузия может быть втянута в масштабный военный конфликт.
Давид Тархан-Моурави