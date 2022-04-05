Тюмень, 5 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Ещё один житель Тюмени заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Решение вынес Центральный райсуд Тюмени. Некий мужчина признан виновным в дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации для защиты интересов страны и её граждан. Он заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей.

Подсудимый не признал за собой вины. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени за подобное правонарушение оштрафовали местную жительницу. Суд обязал её уплатить в бюджет 40 тыс. рублей.