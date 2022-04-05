Рязань, 5 апреля 2022, 12:24 — REGNUM Льготную плату за аренду земли предлагают установить власти для юридических лиц в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе правительства региона.
В области подготовили два документа, которые направлены на реализацию нового федерального закона о предоставлении регионам права определять случаи установления в 2022 году льготной арендной платы за земельные участки. Первый законопроект предусматривает поддержку юрлиц, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты — установить им арендную плату за земли в размере одного рубля за каждый и сроком на один год. Второй документ предлагает внести изменения в закон Рязанской области о господдержке инвестиционной деятельности.
Подготовленные решения направят на дальнейшее утверждение в областную думу.